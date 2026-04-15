TMW Catania, ci siamo per un nuovo ribaltone in panchina: via Viali, torna Toscano

Dopo appena un mese il Catania cambia nuovamente allenatore e torna al passato. Dopo una serie di riflessioni iniziate nelle scorse ore infatti il club etneo, come raccolto dalla redazione di TMW, ha deciso per un altro ribaltone con l'esonero di William Viali e il ritorno in panchina di Domenico Toscano.

Sotto la gestione dell'ex tecnico di Cosenza e Reggiana infatti le cose per il Catania non sono andate come sperato con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La svolta sperata e attesa non è dunque arrivata con il club che ha così deciso di richiamare l'ex tecnico per non rischiare di mettere in pericolo il secondo posto dietro il già promosso Benevento. Toscano infatti aveva raccolto nella sua stagione ben 64 punti frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e appena 4 sconfitte in 32 giornate di campionato. Ora l'obiettivo, oltre a mantenere il secondo posto, sarà quello di puntare a vincere i play off per conquistare la promozione in Serie B.

L'annuncio dovrebbe arrivare già in serata.