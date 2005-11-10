Ufficiale
Catania, Emilio Longo è il nuovo allenatore. Contratto fino al 30 giugno 2028
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Si chiude la telenovela legata alla panchina del Catania: Emilio Longo è il nuovo allenatore. Contratto fino al 30 giugno 2028
Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Emilio Longo, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con diritto di opzione a favore del club per la stagione 2028/2029.
Al nuovo allenatore rossazzurro, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti.
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