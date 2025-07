Ufficiale Cavese, Aurino rinnova e va in prestito: ufficiale il suo passaggio al Valmontone

Serie C

Oggi alle 15:19 Serie C

La Cavese 1919 continua a investire sui propri giovani talenti: il club campano ha annunciato il prolungamento del contratto con il centrocampista classe 2005 Giovanni Aurino, che resterà legato ai colori biancoblù fino al 30 giugno 2027.

Parallelamente, la società ha definito la cessione in prestito del giocatore al Valmontone 1921, formazione militante in Serie D, dove Aurino potrà maturare esperienza e minuti importanti. Il prestito sarà valido fino al 30 giugno 2026, con l’obiettivo di accompagnare il giovane in un percorso di crescita tecnica e professionale.

Questa la nota del club:

“Cavese 1919 Srl comunica di aver prolungato, fino al 30 giugno 2027, il contratto con Giovanni Aurino, classe 2005. Contestualmente, le prestazioni sportive del centrocampista biancoblù vengono cedute in prestito a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 al Valmontone 1921, partecipante al campionato di Serie D.”.