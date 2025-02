Ufficiale Cavese, tesserato l'attaccante Cosimo Chiricò: si era liberato dal Catania

vedi letture

Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Cosimo Chiricò.

LA CARRIERA - Nato a Brindisi il 5 Ottobre 1991, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, vanta una lunghissima carriera tra Serie B e Serie C con le maglie di Lanciano, Lecce, Latina, Ascoli, Foggia, Cesena, Padova, Monza, Crotone e Catania. Vanta nel suo palmares, 4 promozioni in Serie B e la vittoria almeno una volta di ogni girone della Serie C: nel 2011/12 vince i playoff con il Lanciano riportando il club in Serie B dopo più di ottant'anni, nel 2015 protagonista nel ritorno in cadetteria dell'Ascoli, vince altri due campionati con le maglie di Foggia e Monza. Oltre 400 gare tra i professionisti, con quasi 100 reti e decine di assist decisivi. Lo scorso anno al Catania 33 presenze e 6 reti, con gli etnei anche in questa prima parte di stagione.

In merito all'addio al club etneo ecco la nota che ne annuncia la risoluzione contrattuale lo scorso 23 gennaio:

"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Cosimo Chiricò. All’attaccante pugliese, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 43 presenze e 6 gol, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".