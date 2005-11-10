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Si chiude con un anno di anticipo l'avventura di Novakovich alla Reggiana: risolto il contratto

Si chiude con un anno di anticipo l'avventura di Novakovich alla Reggiana: risolto il contratto TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:02Serie C

Si chiude con un anno di anticipo l'avventura di Andrija Novakovich alla Reggiana, perché il club granata ha quest'oggi annunciato la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti.
Di seguito, la nota:

"AC Reggiana comunica ufficialmente di avere concluso le pratiche per la risoluzione consensuale del contratto in essere con Andrija Novakovich. Il calciatore ha terminato in data odierna il proprio rapporto con il club, ponendo fine di comune intento con la Società all’accordo che avrebbe legato le parti fino al 30 giugno 2027.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso indossando la maglia granata e augura le migliori fortune, umane e professionali, per il futuro".

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