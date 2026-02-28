Spezia-Reggiana 0-1, le pagelle: Novakovich si sblocca, Micai super. Artistico ci prova
Risultato finale: Spezia-Reggiana 0-1
SPEZIA
Radunovic 5,5 - Novakovich gliela incastra sotto la traversa, però quello è pur sempre il suo palo e non lo copre nella maniera corretta.
Vignali 5,5 - Diverse sbavature quando viene chiamato a impostare e pure dietro, postura sbagliata sull'episodio che sblocca la partita.
Mateju 5,5 - Deve giocare tutta la partita condizionato dal giallo: si immola prima del vantaggio, non impeccabile sulla rete successiva.
Bonfanti 6,5 - Si butta spesso dentro gli spazi per aggiungere una variazione sul tema, fa capolino nell'area granata impegnando Micai.
Sernicola 6,5 - Discreta spinta su quel lato, accompagna l'azione trovando il fondo con regolarità: è lo sfogo principale della manovra.
Adamo 5,5 - Apprezzabile per il sacrificio nella fase di non possesso, però non lascia alcuna traccia nella metà campo della Reggiana. Dal 46' Comotto 6,5 - Impatto notevole, subito dentro la partita con personalità: migliora sensibilmente la qualità del palleggio.
Romano 6 - Non scarta il regalo di Micai in avvio, forse sorpreso da tanta grazia. L'unico vero errore di una gara nel complesso positiva. Dall'80' Bandinelli sv
Bellemo 5,5 - Deciso negli interventi, deve gestirsi una volta ammonito. Donadoni lo lascia in campo senza ottenere granché in cambio. Dal 73' Valoti 6 - Potrebbe pareggiarla, Micai non è d'accordo.
Beruatto 5 - Rover lo costringe a stare sulla difensiva, perde in maniera superficiale il pallone dal quale nasce la rete del vantaggio. Dal 46' Aurelio 6 - Pericoloso di testa, sfiora due volte il pareggio.
Artistico 6,5 - In fiducia clamorosa, gli riesce praticamente tutto: zero timore di provare anche le cose più complicate. Ci prova in tutti i modi.
Vlahovic 5,5 - Costretto a rivedere i piani per il pomeriggio, catapultato dentro dalla panchina. Prova deludente, non riesce a incidere. Dal 60' Di Serio 6 - Aggiunge peso all'attacco.
Roberto Donadoni 5,5 - Partenza molto aggressiva, al primo sbilanciamento paga dazio in contropiede. La squadra crea tanto, senza concretizzare: per salvarsi urge trovare maggiore concretezza.
REGGIANA
Micai 7 - Distruzione dal basso, sfiora il disastro epico ma Romano lo grazia. Si riscatta con due parate strepitose su Artistico e Valoti.
Papetti 6,5 - Efficacia massima nelle letture: subito una gran chiusura su Vlahovic, si ripete qualche minuto più tardi per stoppare Sernicola.
Lusuardi 5,5 - Reclutato in fretta e furia per il forfait last minute di Rozzio, il lungo periodo di inattività si fa sentire. Rimane negli spogliatoi. Dal 46' Quaranta 6,5 - Ripulisce l'area di rigore dalle potenziali minacce.
Bonetti 6,5 - Lavoro oscuro ma decisamente prezioso, non accusa il minimo calo di concentrazione: è bravo a chiudere tutti gli spifferi.
Rover 6,5 - Un paio di accelerazioni brucianti, la sensazione di strapotere nel momento in cui decide di cambiare marcia: avvia lo 0-1. Dal 90' Sampirisi sv
Portanova 6 - Pericoloso in girata, il timing per gli inserimenti è quello giusto anche se la mira non è quella dei giorni migliori. Prestazione di sostanza. Dal 78' Vallarelli sv
Reinhart 6,5 - Tiratore scelto sui calci da fermo, detta i tempi di gioco trovando linee di passaggio. Caparbio nella riconquista del pallone.
Bertagnoli 6,5 - Fondamentale contributo in copertura, sbroglia qualche situazione scomoda. Non fa mancare il suo apporto in avanti. Dal 78' Libutti sv
Tripaldelli 6 - Bozzolan dovrà stare fuori per un po', così riprende possesso della fascia mancina: duella ad armi pari con Sernicola.
Girma 6,5 - Raddoppiato, in alcuni casi anche triplicato per cercare di soffocarlo ma senza esito: è lucido nella rifinitura per Novakovich.
Novakovich 7 - Il primo a palesarsi dalle parti di Radunovic, torna a segnare dopo tre mesi finalizzando al meglio una bella trama corale. Dal 65' Gondo 5,5 - Ingresso timido, in punta di piedi: non si fa notare.
Lorenzo Rubinacci 6,5 - Sfrutta le ripartenze per indirizzare la gara, poi difende strenuamente il quarto risultato utile della sua gestione: tre punti fondamentali per abbandonare la zona rossa.