Continua la ricerca di un attaccante in casa Cesena: Novakovich della Reggiana l'ultima idea

Il Cesena sfoglia la margherita per rinforzare un attacco dove mancano alternative valide alle spalle dei due titolari Shpendi e Blesa. Il profilo cercato da Filippo Fusco è quello di un calciatore che abbia caratteristiche diverse rispetto a quelli presenti nella rosa di mister Mignani per permettergli di adottare anche altre soluzioni nel gioco offensivo.

Il sogno dei romagnoli è quello di portare in bianconero Luca Moro, classe 2001 che a Sassuolo ha trovato pochissimo spazio. Le partenze di Cheddira verso Lecce e Skjellerup verso lo Spezia però rischiano di complicare la trattativa visto che difficilmente gli emiliani si priveranno di tre attaccanti centrali nello stesso mercato restando con il solo Pinamonti a disposizione.

Le alternative portano sempre ai nomi di Luca Cerri, che però ha un ingaggio alto che il Como – proprietario del cartellino – dovrebbe coprire in gran parte non essendo alla portata dei romagnoli, e Gabriele Moncini del Bari dove bisognerà capire cosa vorrà fare il nuovo tecnico Moreno Longo che potrebbe azzerare le gerarchie definite finora. Infine spunta un nome nuovo, come riporta il Corriere Romagna, come quello di Andrija Novakovich, classe ‘96 della Reggiana dove ha messo a segno tre gol in 17 presenze. Un affare questo alla portata delle casse del Cesena.