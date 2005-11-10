Ufficiale Ancora una conferma per l'attacco della Scafatese. Prolungato il contratto di Palmieri

Ancora una conferma in casa Scafatese, con la società campana che ha annunciato il prolungamento contrattuale dell’attaccante Ciro Palmieri, che vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia canarina.

Di seguito la nota:

"La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa il prolungamento del rapporto di lavoro con l’attaccante Ciro Palmieri.

Esterno classe 2000, per Palmieri sarà il terzo anno consecutivo in cui vestirà la maglia canarina, con la quale, nelle ultime due stagioni in Serie D, ha già collezionato 57 presenze e 15 gol. Nell’ultima annata appena conclusa, inoltre, il calciatore ha contribuito attivamente alla promozione in C e alla conquista dello Scudetto, mettendo a segno addirittura una doppietta nella finale con il Vado".