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Corsa salvezza nel Girone C, Petrone: "Siracusa favorito nonostante la penalizzazione"

Corsa salvezza nel Girone C, Petrone: "Siracusa favorito nonostante la penalizzazione"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:19Serie C
Daniel Uccellieri

Intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre, il tecnico Mario Petrone ha fatto il punto sulla corsa salvezza nel Girone C

Nuova penalità per il Siracusa e il Foggia che prova a rialzarsi dopo un periodo complicatissimo. Chi vede favorito per evitare il baratro?
"La classifica dice Siracusa 22 e Foggia 23, ma io vedo favorito e molto più motivato proprio il Siracusa. Il fattore psicologico è fondamentale. Domenica c'è Foggia-Trapani e per il Foggia è l'ultima spiaggia, hanno un solo risultato. Il Siracusa invece sta avendo una continuità e un trend molto positivo. Non credo ci sarà il problema del distacco degli 8 punti tra penultima e ultima perché le squadre in coda stanno facendo risultati."

Nonostante le penalizzazioni pesantissime (11 punti totali), il Siracusa reagisce sempre sul campo. Sintomo di un gruppo solido?
"Assolutamente. Da fuori si percepisce uno spogliatoio e un gruppo che vuole centrare l'obiettivo nonostante le difficoltà extra-campo. Ho visto il Siracusa ultimamente: è una squadra brillante, risponde colpo su colpo, ha velocità nelle ripartenze. Senza quegli 11 punti sarebbero quasi fuori dalla zona playout, il che per una neopromossa è tantissimo. Se il Trapani dovesse perdere col Foggia, subirebbe un colpo psicologico durissimo, mentre il Siracusa ha tutte le carte in regola per entrare nella storia della Lega Pro salvandosi nonostante tutto."

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