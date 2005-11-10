Domenica Reggiana-Spezia, il doppio ex Cesarini: "Due squadre che seguo con più affetto"

In vista del big match fra Reggiana e Spezia, il doppio ex del match Alessandro Cesarini ha parlato alla Gazzetta di Reggio Emilia: "Sono le due squadre che seguo con più affetto e con cui ho giocato. È una partita che mi interessa particolarmente. Lo Spezia? Sinceramente non pensavo fosse così forte. L'ho vista dal vivo, già nell'amichevole con la Fezzanese aveva mostrato qualità importanti.

Ha giocatori di categoria, un'identità di gioco precisa ed evidente. Alla lunga questi fattori ti portano punti e infatti i risultati stanno arrivando. Ci sono elementi di assoluto livello, come Simone Casiraghi, che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Lo Spezia tiene molto il possesso palla, pressa alto gli avversari e cerca di recuperare il pallone il più avanti possibile".