Ufficiale Fermana, arriva l'attaccante Sorrentino dal Giugliano: la nota dei gialloblù

La Fermana comunica ufficialmente l'arrivo, con la formula del prestito, dal Giugliano dell'attaccante Lorenzo Sorrentino. Classe 1995, in questa stagione ha collezionato 14 presenze e 3 gol. In totale per lui sono 219 presenze in Serie C con 32 gol all'attivo e 11 assist, oltre a 61 presenze, 17 gol e 4 assist in Serie D. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Sambenedettese, Lucchese, Renate, Rieti, Cesena, Vibonese, Fidelis Andria, Gelbison, Juve Stabia, Gubbio, San Cesareo e Astrea.