Ufficiale Juve Stabia, scatta la clausola per il rinnovo di Varnier. Resterà per un altro anno

Rinnovo importante in casa Juve Stabia dove è scattata la clausola per prolungare il rapporto con il difensore Marco Varnier che dunque vestirà per un altro anno la maglia delle Vespe. Di seguito la nota ufficiale dei campani:

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che verificatasi la condizione contrattuale sulle presenze del calciatore, è scattato, nel corso della stagione sportiva da poco conclusasi, il rinnovo automatico del contratto con il difensore Marco Varnier.

Classe 1998, originario di Padova, Varnier è arrivato a Castellammare di Stabia nel corso della sessione estiva di calciomercato 2024/25. Nel corso della scorsa stagione ha collezionato 25 presenze ufficiali in campionato, 2 presenze nei Play Off e 1 in Coppa Italia, per un totale di 2.084′ giocati, impreziositi da 1 rete messa a segno contro il Pisa.

Il nuovo accordo legherà il calciatore al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

“Varnier è stato uno degli acquisti della scorsa sessione di mercato e sono contento che sia stato un anno positivo per lui e per noi, augurandoci di fare ancora bene insieme nel nostro imminente futuro” queste le parole del presidente Langella.

Varnier dopo la firma, ha dichiarato: “Sono davvero felice per questo rinnovo, era ciò che desideravo dopo una stagione incredibile, in cui abbiamo scritto una pagina storica per questo club. Ho trovato un gruppo straordinario, mi trovo bene a Castellammare e il legame che si è creato con i tifosi è bellissimo. Sappiamo bene che sarà difficile ripeterci, ma daremo il massimo, per rivivere le emozioni della scorsa stagione.”