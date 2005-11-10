Ufficiale Fiamozzi continuerà l'avventura con il Trento: ha firmato un annuale con opzione

"A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Riccardo Fiamozzi, che si lega al Club gialloblù fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Arrivato a Trento lo scorso settembre, Fiamozzi ha dimostrato sin da subito il proprio valore, collezionando 16 presenze e portando in gialloblù esperienza e leadership, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento per il gruppo dentro e fuori dal campo". Con questa nota il club gialloblù ha annunciato il rinnovo di contratto del duttile, può giocare sia come centrale sia come terzino, ed esperto difensore.

"Questo rinnovo è per me grande motivo d’orgoglio e felicità, perché mi dà la possibilità di proseguire un percorso iniziato lo scorso settembre.- sono le parole del classe '93 ai canali del club - Ringrazio la proprietà e i direttori per la fiducia che mi hanno dimostrato anche in quest’occasione. Sono felice di poter continuare a crescere insieme al Club della mia terra, e sono convinto che, ripartendo da una base solida com’è la nostra, potremo toglierci grandi soddisfazioni. A livello personale, metterò a disposizione della squadra la mia esperienza, la mia duttilità e il massimo impegno, con la volontà di essere sempre un esempio per tutto il gruppo».