Ufficiale Il Trento pesca tra gli svincolati e cala il colpo in difesa con Fiamozzi. Contratto annuale

Ancora un volto nuovo in casa Trento, perché proprio quest'oggi, tre giorni dopo la chiusura del calciomercato, il club ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il difensore Riccardo Fiamozzi, che ha sottoscritto con la società di patron Mauro Giacca un contratto annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2026.

Ecco la nota:

"A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Fiamozzi che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Trento il 18 maggio 1993, Fiamozzi muove i primi passi nel settore giovanile del Mezzocorona, per poi trasferirsi al Milan e successivamente al Varese, club con cui debutta tra i professionisti nel 2011. Con la maglia biancorossa colleziona complessivamente 88 presenze, 1 rete e 3 assist in Serie B fino al 2015, imponendosi come uno dei giovani esterni più interessanti della categoria. Nella stagione 2015-2016 si trasferisce al Pescara, disputando 15 partite, prima di approdare in Serie A con il Genoa, con cui totalizza 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel biennio successivo veste le maglie di Frosinone e Bari, accumulando ulteriore esperienza in Serie B con 21 e 15 presenze rispettivamente, per poi tornare per sei mesi al Pescara. Nel 2018-2019 si trasferisce al Lecce, con cui conquista la promozione in Serie A e mette a referto 14 presenze e 1 rete. Dal 2020 al 2023 indossa la maglia dell’Empoli, contribuendo dapprima al ritorno in Serie A e successivamente alla salvezza nella massima serie grazie alle 56 presenze e 7 assist complessivi. Nel gennaio 2023 si trasferisce alla Reggiana, diventando un punto di riferimento con 71 presenze, 1 rete e 7 assist. In particolare, nell’ultima annata in Serie B ha dato un contributo importante alla salvezza dei granata, scendendo in campo 24 volte e firmando 2 assist. Fiamozzi ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni giovanili Under 19 e Under 20, con cui ha totalizzato 19 presenze complessive.

A Riccardo un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!".