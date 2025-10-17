Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"
Un nuovo inizio quello che ha vissuto il Guidonia Montecelio, con il nuovo stadio inaugurato nel recente match contro la Pianese. Tanti i lavori che son stati fatti all'impianto, a cominciare dalla ristrutturazione della tribuna centrale, degli spogliatoi e dei bagni, dell'area stampa, fino poi ad arrivare a un nuovo impianto di illuminazione.
Chiaro che il tutto si accompagna a un discorso tecnico, raccontato dal Direttore Sportivo Emiliano Donninelli: "Abbiamo cambiato tanto - si legge sul Corriere dello Sport - perché la Lega Pro è un campionato diverso rispetto alla D. Riteniamo opportuno avere una stabilità, una nostra dimensione, giocatori che sposino la causa senza nessuna remora. Mister Ginestra è libero di utilizzarli o meno per via del rimborso elargito dalla Lega per il minutaggio dei giovani. Siamo una squadra, e non possiamo esaltare un solo elemento. Si perde e si vince tutti insieme".
Intanto, considerando che a breve si tornerà in campo, questo il programma del Girone B, dove militano i laziali:
GIRONE B
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Torres-Forlì
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Livorno-Sambenedettese
Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Pianese-Bra
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Ternana
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30