Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"

Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:05Serie C
Claudia Marrone

Un nuovo inizio quello che ha vissuto il Guidonia Montecelio, con il nuovo stadio inaugurato nel recente match contro la Pianese. Tanti i lavori che son stati fatti all'impianto, a cominciare dalla ristrutturazione della tribuna centrale, degli spogliatoi e dei bagni, dell'area stampa, fino poi ad arrivare a un nuovo impianto di illuminazione.

Chiaro che il tutto si accompagna a un discorso tecnico, raccontato dal Direttore Sportivo Emiliano Donninelli: "Abbiamo cambiato tanto - si legge sul Corriere dello Sport - perché la Lega Pro è un campionato diverso rispetto alla D. Riteniamo opportuno avere una stabilità, una nostra dimensione, giocatori che sposino la causa senza nessuna remora. Mister Ginestra è libero di utilizzarli o meno per via del rimborso elargito dalla Lega per il minutaggio dei giovani. Siamo una squadra, e non possiamo esaltare un solo elemento. Si perde e si vince tutti insieme".

Intanto, considerando che a breve si tornerà in campo, questo il programma del Girone B, dove militano i laziali:

GIRONE B
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Torres-Forlì
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Livorno-Sambenedettese
Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Pianese-Bra
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Ternana
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

Articoli correlati
Guidonia a caccia della Serie C, Doninelli: "Sarà battaglia fino all'ultimo minuto"... Guidonia a caccia della Serie C, Doninelli: "Sarà battaglia fino all'ultimo minuto"
UFFICIALE: Montesori, Donninelli lascia il club: non sarà lui il Ds dei laziali l'anno... UFFICIALE: Montesori, Donninelli lascia il club: non sarà lui il Ds dei laziali l'anno prossimo
Altre notizie Serie C
Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da... TMW RadioMori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me" TMW RadioRuffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza... Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"
Pontedera, Bargagna: "Le criticità del calcio son molteplici, serve una riforma di... Pontedera, Bargagna: "Le criticità del calcio son molteplici, serve una riforma di sistema"
Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale... Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale
Serie C, 10ª giornata: al via il weekend dei 4 big match. Il programma completo Serie C, 10ª giornata: al via il weekend dei 4 big match. Il programma completo
Ascoli, Carpani verso l'addio: lo aspetta il Teramo in Serie D Ascoli, Carpani verso l'addio: lo aspetta il Teramo in Serie D
Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla... TMW RadioGreco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
3 Fuori Scanavino e Chiellini, dentro Comolli e confermato Ferrero: il nuovo CdA della Juventus
4 Soulé dice no alla FIGC per il quarto anno consecutivo: "Voglio giocare per l'Argentina"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 ottobre
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.1 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.2 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
Immagine top news n.3 Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia polemiche
Immagine top news n.4 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
Immagine top news n.5 Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
Immagine top news n.6 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
Immagine top news n.7 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.2 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Immagine news Serie C n.3 Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Crespo: "Per anni non ho voluto rivedere Milan-Liverpool. Adesso ho fatto pace"
Immagine news Serie A n.2 Penultima contro ultima, ripresa di campionato incandescente per il Verona di Zanetti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, l'ex Mutu: "Gudmundsson deve sentirsi libero di giocare. Kean? Serve continuità"
Immagine news Serie A n.4 Da una sosta all'altra. Vieira e il Genoa provano a risalire con cinque gare in un mese
Immagine news Serie A n.5 Roma, Mancini: "Dovbyk non è un timido, è uno tosto: speriamo che la decida lui"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina col macigno della classifica, ma ecco altre sfide da urlo (e la Conference League)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 De Biasi, doppio ex di Palermo-Modena: "Sottil sa motivare, Inzaghi mi ricorda Gigi Simoni"
Immagine news Serie B n.2 Exploit in Under21 e rinnovo con il Cesena: Tommaso Berti e il suo magic moment
Immagine news Serie B n.3 Verso Virtus Entella-Sampdoria, potenziate le misure di sicurezza al 'Comunale'
Immagine news Serie B n.4 Entella-Samp, parla l'ex Eramo: "Sarà una gara tattica. Hanno entrambe bisogno di continuità"
Immagine news Serie B n.5 Bentornata Serie B! Oggi il via all'ottava giornata. S'inizia con il derby Entella-Samp
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Entella-Sampdoria: Chiappella per tornare al successo dopo il lungo digiuno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.2 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, Bargagna: "Le criticità del calcio son molteplici, serve una riforma di sistema"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 10ª giornata: al via il weekend dei 4 big match. Il programma completo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?