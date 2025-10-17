Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"

Un nuovo inizio quello che ha vissuto il Guidonia Montecelio, con il nuovo stadio inaugurato nel recente match contro la Pianese. Tanti i lavori che son stati fatti all'impianto, a cominciare dalla ristrutturazione della tribuna centrale, degli spogliatoi e dei bagni, dell'area stampa, fino poi ad arrivare a un nuovo impianto di illuminazione.

Chiaro che il tutto si accompagna a un discorso tecnico, raccontato dal Direttore Sportivo Emiliano Donninelli: "Abbiamo cambiato tanto - si legge sul Corriere dello Sport - perché la Lega Pro è un campionato diverso rispetto alla D. Riteniamo opportuno avere una stabilità, una nostra dimensione, giocatori che sposino la causa senza nessuna remora. Mister Ginestra è libero di utilizzarli o meno per via del rimborso elargito dalla Lega per il minutaggio dei giovani. Siamo una squadra, e non possiamo esaltare un solo elemento. Si perde e si vince tutti insieme".

Intanto, considerando che a breve si tornerà in campo, questo il programma del Girone B, dove militano i laziali:

GIRONE B

Venerdì 17 ottobre

Ore 20:30 - Torres-Forlì

Sabato 18 ottobre

Ore 14:30 - Livorno-Sambenedettese

Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio

Ore 17:30 - Pianese-Bra

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Campobasso-Ternana

Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo

Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Pineto-Perugia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:30 - Carpi-Ascoli

Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti