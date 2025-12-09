Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Union Brescia, per la panchina adesso avanza Corini: è attesa per la riunione societaria

Union Brescia, per la panchina adesso avanza Corini: è attesa per la riunione societaria
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 11:49
Claudia Marrone

Si prospetta una giornata decisamente molto calda in casa Union Brescia, con la squadra che domani sarà sì impegnata nella sfida dei Quarti di Finale di Coppa Italia, ma anche alle prese con il nuovo allenatore. Come infatti noto, nella giornata di ieri - a seguito del ko interno contro il Lumezzane - è arrivato l'esonero di mister Aimo Diana, che obbliga ovviamente la società a nominare un nuovo profilo per la guida della formazione lombarda: come avevamo anticipato, sembrava essere in pole Marco Zaffaroni, ma il profilo di Eugenio Corini non era da escludere.

E adesso, stando a quando rimbalza dalla Lombardia, è proprio quello dell'ex Cremonese e Palermo il profilo a ora più papabile. Bresciano di nascita (più precisamente di Bagnolo Mella), Corini conosce già l'ambiente, avendolo già vissuto sia da calciatore che da allenatore, e potrebbe essere l'uomo della svolta, anche se sembrano esserci altri profili sondati dalla dirigenza; stando a quando si legge su Brescia Oggi, piacciono anche William Viali e Luca D'Angelo, esonerato sì dallo Spezia ma ancora sotto contratto con il club e in pianta stabile in B ormai da anni.

Che dire poi di Attilio Tesser? È l'altro nome che si legge sulle colonne del quotidiano, ma è ora sulla panchina della Triestina, ultima in classifica nel medesimo raggruppamento dell'Union Brescia: servirebbe prima l'esonero del tecnico, poi tutta la trafila successiva. Forse, pista poco praticabile.

Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
