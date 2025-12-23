Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo

Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
© foto di luca.bargellini
Claudia Marrone
Oggi alle 16:03Serie C
Claudia Marrone

Un Natale e una chiusura di 2025 non particolarmente esaltante per il Novara, che ha chiuso l'anno solare - e il girone di andata - con la sconfitta patita contro l'Ospitaletto, che è costata cara a mister Andrea Zanchetta, esonerato oggi dalla società piemontese (CLICCA QUI per il comunicato integrale del club).

È quindi caccia al sostituto, ma le prime indiscrezioni iniziano a filtrare. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club sta riflettendo sull'eventualità di puntare su un tecnico più navigato (anagraficamente parlando), e in questo caso il principale indiziato sarebbe Marco Zaffaroni, mentre se si dovesse optare per un allenatore più giovane non è da escludere la pista che porta Andrea Dossena; tra i possibili "desideri", c'è anche Aimo Diana, ma la pista appare più complessa vista anche la classifica del Novara, ben diversa da quella dell'Union Brescia dal quale è stato esonerato lo scorso 8 dicembre.
Da ricordare, poi, che sotto contratto c'è ancora Giacomo Gattuso, che non sarebbe però un profilo avallato dall'interezza dell'organigramma dirigenziale, e appare adesso molto sullo sfondo. Non c'è totale chiusura verso il suo profilo, un nuovo tecnico vorrebbe dire tre contratti, ma la situazione appare delicata.

Saranno quindi giorni di intenso lavoro per la dirigenza azzurra, che dovrà sciogliere i nodi a stretto giro di posta, considerando che la ripresa della Serie C sarà a breve: si tornerà infatti in campo il primo weekend di gennaio.

