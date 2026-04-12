L'Ascoli a Forlì con il sostegno di un grande ex. Al 'Morgagni' era presente Orsolini

Le origini non si scordano mai. Ed ecco che ieri, in un match abbastanza cruciale per il futuro, l'Ascoli ha potuto contare sul sostegno di un grande ex, l'esterno offensivo del Bologna Riccardo Orsolini, ascolano di nascita e cresciuto nel vivaio bianconero, con annesso poi debutto in prima squadra il 2 aprile 2015 nell'allora campionato di Lega Pro.

Come è noto, i marchigiani si stanno giocando la promozione diretta in Serie B, in un duello a distanza con l'Arezzo (che scenderà in campo questo pomeriggio alle ore 17.30), e ieri erano impegnati in quel di Forlì, contro la formazione biancorossa, battuta poi con un secco 0-3. Al 'Morgagni' non è passata inosservata la presenza del giocatore, che ha voluto dare un supporto ai suoi in questo momento delicato. Non sono poi mancate foto e autografi con i presenti nell'impianto sportivo forlivese.