L'ex Milan e Lazio Capanni riparte dal Latina. Ha firmato fino a giugno 2025

Serie C

Oggi alle 14:51

Con una nota ufficiale, il Latina "è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del trequartista classe 2000 Luan Capanni. Il ragazzo ha firmato un contratto fino a Giugno 2025. Brasiliano di Sao Paulo, Luan lega calcisticamente l’inizio della sua carriera alle giovanili del Flamengo, per poi arrivare in Italia nelle prestigiose primavere di Milan e Lazio, con la quale esordisce in Serie A. Arriva dall’Arka Gdynia, squadra che milita nel campionato di seconda serie polacca".