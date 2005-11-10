Ufficiale Pergolettese, Bertaglia segretario generale. Bologna nuovo direttore commerciale

La U.S. Pergolettese dà il benvenuto a Lamberto Bertaglia, Segretario Generale e a David Bologna, nuovo Direttore Commerciale del Club.

Lamberto Bertaglia, dopo aver ricoperto il ruolo di Segretario, assume ora l’incarico di Segretario Generale, contribuendo con la sua professionalità al coordinamento delle attività organizzative e amministrative del Club.

David Bologna vanta un percorso manageriale ultraventennale nella direzione commerciale e marketing, che unisce lo sviluppo del business aziendale all’organizzazione di grandi eventi sportivi e territoriali.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli apicali in diverse realtà di spicco e ha guidato le strategie di marketing per aziende strutturate come Erba Vita Group e V-Power Spa.

Coniugando una profonda competenza nello sviluppo di reti vendita, nel brand management e nel marketing multicanale, il suo approccio manageriale si concentra sul rafforzamento delle partnership strategiche, sulla valorizzazione del network degli sponsor e sullo sviluppo di nuove opportunità di business a lungo termine.