Ufficiale Piacenza, torna in biancorosso Taugourdeau: contratto fino al 2027

Il Piacenza Calcio ha ufficializzato il ritorno in biancorosso del centrocampista francese Anthony Taugourdeau, già protagonista con il club emiliano in passato. A comunicarlo è stata la stessa società, annunciando anche la firma di un contratto fino al 30 giugno 2027.

Taugourdeau torna così in una piazza dove ha lasciato ottimi ricordi: tra il 2015 e il 2018 ha collezionato 86 presenze sotto la guida di Arnaldo Franzini, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Serie C nella stagione 2015/2016.

Dopo le recenti esperienze in categorie superiori, tra cui l'ultima con il Lumezzane in Serie C, il “Cigno di Marsiglia” è pronto a rimettersi in gioco con il Piacenza, riportando esperienza, qualità e carisma al centro del progetto tecnico.

Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare il ritorno in biancorosso del centrocampista francese Anthony Taugourdeau. Protagonista dell’ultima promozione in Serie C nella stagione 2015/2016, Anthony ha vestito la maglia del Piacenza 86 volte tra il 2015 e il 2018 sempre sotto la guida di Arnaldo Franzini. Il club informa che il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027".