Ufficiale Pianese, ecco il nuovo tecnico. La panchina è stata affidata ad Alessandro Birindelli

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pianese si dice "lieta di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Birindelli. A lui il compito di guidare la formazione amiatina nella stagione 2025/26.

Nato a Pisa, classe 1974, Birindelli cresce nel settore giovanile dell’Empoli dove fa anche il suo esordio da calciatore professionista. Dopo una parentesi di cinque anni in azzurro si trasferisce alla Juventus, alla quale rimarrà legato per undici stagioni, vincendo anche numerosi trofei tra scudetti, supercoppe italiane e anche una coppa Intertoto. Nelle sue ultime due annate con le scarpette ai piedi milita nel Pisa e nel Cascina.

La sua carriera da allenatore parte nella nazionale dello Zambia in qualità di assistente di Dario Bonetti. Dopo una fugace esperienza alla Pistoiese e un’altra avventura all’estero, con la Dinamo Bucarest, ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile al Trapani. Nel 2016 torna a Empoli dove assume la guida dell’Under 17, per poi fare ritorno a Pisa in veste di allenatore dell’Under 16 prima e della Berretti poi. Birindelli si lega nuovamente all’Empoli nel 2021 e dopo un interregno in Under 16 viene promosso nella formazione Primavera, alla guida della quale rimane un anno e mezzo, prima di approdare alla Pianese.

La società rivolge al nuovo mister il più caloroso benvenuto e gli augura un buon lavoro".