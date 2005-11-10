Ufficiale "Pink is 2028", la Casertana annuncia il rinnovo di contratto del portiere De Lucia

Victor De Lucia e la Casertana proseguiranno la loro avventura assieme fino al 2028. Con un video sui propri canali social, con la scritta 'Pink is 2028' dove il rosa (pink) è riferito alla maglia del numero uno, il club ha infatti annunciato che il portiere classe ‘96 ha prolungato di un altro anno il contratto in essere. De Lucia era arrivato nell’estate dello scorso anno dal Foggia e disputato una stagione d’alto livello, 42 presenze con appena 49 gol subiti e 13 volte la porta inviolata, permettendo ai campani di conquistare un posto nei play off e avanzare fino al terzo turno quando arrivò l’eliminazione per mano della Salernitana.