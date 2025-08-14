Ufficiale "Un figlio di Caserta nella Casertata". De Lucia è il nuovo portiere dei rossoblù

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Victor De Lucia prelevato a titolo definitivo dal Calcio Foggia.

Portiere classe 1996, casertano di Santa Maria a Vico, lo scorso anno ha difeso la porta dei satanelli. Per De Lucia una carriera ricca di esperienze importanti che parte dalle giovanili di Fondi e Parma, conquistando poi la chiamata del Frosinone. Latina e Catanzaro prima dell’esordio in serie B con il Bari. Successivamente quattro stagioni in C alla Feralpisalò, poi Virtus Entella ed, infine, Foggia

“È un’emozione forte e difficile da descrivere – commenta Victor ai canali ufficiali del club – Indossare la maglia della mia terra è qualcosa di speciale. Vengo da una famiglia di tifosi e tanti miei amici amano i colori rossoblù. Per questo dentro di me ci sono una miriade di emozioni che ancora non riesco a mettere a fuoco. Sono onorato del fatto che il presidente D’Agostino da anni volesse portarmi in rossoblù: un figlio di Caserta nella Casertana. Una responsabilità in più, ma a 30 anni e con un bagaglio alle spalle importante, posso sostenerla e trasformarla in ulteriore forza. A Caserta si sta costruendo qualcosa di importante, è sotto gli occhi di tutti. Lo scorso anno è stata soltanto una parentesi. Adesso tutti insieme dobbiamo vivere quest’annata avvincente”.