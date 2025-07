Ufficiale Pro Patria, rinforzo in difesa: dal Bologna arriva in prestito Mattia Motolese

Mattia Motolese è un nuovo giocatore dell'Aurora Pro Patria. Il giovane difensore, classe 2004, che ha giocato in Serie C con Olbia e Latina e in Serie B con la Carrarese, arriva in prestito secco dal Bologna. Di seguito la nota de club:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Mattia Motolese.

Il difensore classe 2004, arriva in prestito dal Bologna FC 1909. Per lui già esperienza in Serie C con Olbia e Latina e in Serie B con la Carrarese. Motolese sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026. Benvenuto a Busto, Mattia!"