Salernitana, cessione ai dettagli finali: attese dimissioni CdA e passaggio quote
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Si avvicina alla conclusione la cessione della Salernitana, con gli ultimi passaggi formali ormai imminenti. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, “domani sono previste le dimissioni del Consiglio d’amministrazione del club”, a partire dal presidente Maurizio Milan.
Il processo entrerà poi nella fase decisiva a metà settimana: “nella giornata di mercoledì avverrà la stipula del rogito che porterà le quote dalla Salerno Coast Investment dell’attuale proprietario Danilo Iervolino alla Antarees Srl di Rufini”. Un passaggio che sancirà ufficialmente il cambio di proprietà del club granata.
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