Ufficiale La Salernitana riparte da Faggiano e Cosmi: rinnovati i loro accordi. Entra nel club Alfano

La notizia era già nell'aria, ora arriva la conferma: la Salernitana ripartirà da Daniele Faggiano nel ruolo di Direttore Sportivo e da Serse Cosmi in panchina. Per il primo, prolungamento fino al 2028, per il tecnico accordo annuale con opzione di rinnovo. Inoltre, è entrato in società anche Gennaro Alfano quale direttore operativo dell’area sportiva.

Di seguito la nota del club:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver prorogato l’accordo già in essere con il direttore sportivo, sig. Daniele Faggiano, fino al 30 giugno 2028 e di aver rafforzato ulteriormente la propria compagine dirigenziale con la nomina del dott. Gennaro Alfano quale direttore operativo dell’area sportiva.

Nello stesso tempo, il club annuncia che la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione calcistica sarà ancora affidata al sig. Serse Cosmi. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo.

La formazione granata effettuerà il ritiro precampionato a Cascia (PG), dove alloggerà presso il Grand Hotel Elite dal 14 al 31 luglio. Il gruppo potrà allenarsi sui due campi da gioco in erba naturale della vicina Country House Elite. Il programma delle amichevoli sarà reso noto nelle prossime settimane".