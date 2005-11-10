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Scafatese, altra conferma in vista della Serie C: rinnovato il contratto di Lucas Dambros
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La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa il prolungamento del rapporto di lavoro con l'attaccante Lucas Da Silva Dambros.
Classe 1996, utilizzabile sia come esterno sia come prima punta, il brasiliano ha contribuito al ritorno tra i professionisti dei canarini mettendo a segno 6 reti in 32 partite complessive tra Campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto.
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