Ufficiale Scafatese, rinnovo di contratto con l'esterno offensivo Roberto Convitto

La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto con l'attaccante Roberto Convitto.

Esterno offensivo dall'estro illimitato e dalla tecnica sopraffina, Convitto ha appena calato il poker di campionati vinti, raggiungendo la promozione in C consecutivamente con Arezzo, Trapani, Siracusa e Scafatese.

Nell'ultima stagione in maglia gialloblù ha contribuito al ritorno tra i professisti e alla conquista del tricolore confezionando la "doppia doppia", riuscendo ad andare in doppia cifra sia in termini di gol che di assist, rispettivamente 11 e 10 tra regoular season e Poule Scudetto.