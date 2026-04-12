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Serie C, i risultati parziali 36ª giornata: Casertana on fire. Sorridono anche Siracusa e Trapani

Serie C, i risultati parziali 36ª giornata: Casertana on fire. Sorridono anche Siracusa e TrapaniTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Claudia Marrone
Oggi alle 15:21Serie C
Claudia Marrone

Come è noto, nella serata di venerdì 10 aprile ha preso il via la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, domani sera.

Intanto, la domenica cadetta ha preso il via con i lunch match delle 12.30 relativi al Girone B, e sta ora proseguendo con le gare delle ore 14:30, che riguardano tutte il Girone C: da poco in archivio i primi tempo, che come risultato più significativo vedono i quattro gol che la Casertana ha rifilato all'Audace Cerignola. Importantissimi, poi, i temporanei vantaggi del Trapani, contro la Salernitana, e, soprattutto, del Siracusa, nello scontro diretto per la salvezza con il Foggia.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Atalanta U23-Monopoli 0-0
Casertana-Audace Cerignola 4-0
2' e 8' Girelli, 18' Llano, 42' Butic
Foggia-Siracusa 0-1
33' Arditi
Latina-Casarano 0-0
Team Altamura-Giugliano 0-0
Trapani-Salernitana 1-0
23' [rig.] Celeghin
Domenica 12 aprile
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 71*, Ravenna 67, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Vis Pesaro 43*, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37*, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20*

N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

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