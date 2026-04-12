Serie C, i risultati parziali 36ª giornata: Casertana on fire. Sorridono anche Siracusa e Trapani

Come è noto, nella serata di venerdì 10 aprile ha preso il via la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, domani sera.

Intanto, la domenica cadetta ha preso il via con i lunch match delle 12.30 relativi al Girone B, e sta ora proseguendo con le gare delle ore 14:30, che riguardano tutte il Girone C: da poco in archivio i primi tempo, che come risultato più significativo vedono i quattro gol che la Casertana ha rifilato all'Audace Cerignola. Importantissimi, poi, i temporanei vantaggi del Trapani, contro la Salernitana, e, soprattutto, del Siracusa, nello scontro diretto per la salvezza con il Foggia.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Atalanta U23-Monopoli 0-0

Casertana-Audace Cerignola 4-0

2' e 8' Girelli, 18' Llano, 42' Butic

Foggia-Siracusa 0-1

33' Arditi

Latina-Casarano 0-0

Team Altamura-Giugliano 0-0

Trapani-Salernitana 1-0

23' [rig.] Celeghin

Domenica 12 aprile

Ore 20.30 – Potenza-Sorrento

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Picerno-Cosenza

Ore 20.30 – Benevento-Cavese

Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Lecco 0-2

7' Duca, 73' Bonaiti

Lumezzane-Union Brescia 1-0

69' Iori

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)

Triestina-Giana Erminio 2-0

38' Begheldo, 68' Faggioli

Vicenza-Novara 3-1

9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Cittadella-Trento

Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe

Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria

Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più

Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B

Già giocate

Campobasso-Bra 0-0

Gubbio-Pianese 1-1

18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)

Pineto-Torres 0-0

Forlì-Ascoli 0-3

37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese

Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0

61' Licina

Ternana-Perugia 2-2

41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Arezzo-Livorno

Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 71*, Ravenna 67, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Vis Pesaro 43*, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37*, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20*

N.B. - * una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva