Serie C, recupero 7ª giornata del Girone C: Inter U23 corsara a Giugliano. Vittoria per 4-0
Luca Bargellini
Vittoria esterna per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. Nel recupero della settima giornata del campionato di Serie C (Girone C) la seconda squadra nerazzurra si è imposta sul campo del Giugliano con il risultato di 4-0. Decisive le reti di Mosconi al 76', di Kaxczmarski all'84' e la doppietta di Zuberec al primo e al terzo minuto di recupero. Terza vittoria nelle ultime quattro giornate per i baby nerazzurri.
Questa la classifica aggiornata del raggruppamento:
Classifica: Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13*, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°
* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva