Serie C, risultati della 36ª giornata: Salernitana ok al fotofinish. Il Foggia trova il pareggio
Si è aperta, nella serata di venerdì 10 aprile, la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, domani sera.
Come noto, la domenica cadetta è stata aperta da due lunch match del Girone B, ed è poi proseguita con sfide del Girone C, che hanno visto il Foggia rimontare l'iniziale svantaggio e chiudere in parità lo scontro diretto con il Siracusa; un punto che non smuove molto la classifica, come non si smuove quella del Giugliano, che centra il pari con il Team Altamura, ma per il morale è sicuramente importante. Cade invece il Trapani, allo scadere, con la Salernitana che salva la faccia.
Di seguito il programma completo e le classifiche:
36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Domenica 12 aprile
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 44*, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37*, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23
N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*
N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D
GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Riposa: Sambenedettese
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 71*, Ravenna 67, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Vis Pesaro 43*, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37*, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20*
N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva