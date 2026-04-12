Serie C, risultati della 36ª giornata: Salernitana ok al fotofinish. Il Foggia trova il pareggio

Si è aperta, nella serata di venerdì 10 aprile, la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, domani sera.

Come noto, la domenica cadetta è stata aperta da due lunch match del Girone B, ed è poi proseguita con sfide del Girone C, che hanno visto il Foggia rimontare l'iniziale svantaggio e chiudere in parità lo scontro diretto con il Siracusa; un punto che non smuove molto la classifica, come non si smuove quella del Giugliano, che centra il pari con il Team Altamura, ma per il morale è sicuramente importante. Cade invece il Trapani, allo scadere, con la Salernitana che salva la faccia.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026

GIRONE C

Già giocate

Atalanta U23-Monopoli 2-0

54' Misitano, 73' Cissé

Casertana-Audace Cerignola 4-1

2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)

Foggia-Siracusa 1-1

33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)

Latina-Casarano 1-2

52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)

Team Altamura-Giugliano 1-1

45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)

Trapani-Salernitana 1-2

23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)

Domenica 12 aprile

Ore 20.30 – Potenza-Sorrento

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Picerno-Cosenza

Ore 20.30 – Benevento-Cavese

Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 44*, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37*, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Lecco 0-2

7' Duca, 73' Bonaiti

Lumezzane-Union Brescia 1-0

69' Iori

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)

Triestina-Giana Erminio 2-0

38' Begheldo, 68' Faggioli

Vicenza-Novara 3-1

9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Cittadella-Trento

Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe

Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria

Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più

Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B

Già giocate

Campobasso-Bra 0-0

Gubbio-Pianese 1-1

18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)

Pineto-Torres 0-0

Forlì-Ascoli 0-3

37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese

Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0

61' Licina

Ternana-Perugia 2-2

41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Arezzo-Livorno

Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 71*, Ravenna 67, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Vis Pesaro 43*, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37*, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20*

N.B. - * una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva