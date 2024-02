Ufficiale Sorrento, Vitiello prolunga il contratto. Rinnovo fino al giugno 2026

È con una nota ufficiale che il Sorrento fa sapere di esser "lieto di comunicare il prolungamento di contratto - fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 - del difensore Antonio Vitiello.

Vitiello in questi mesi in maglia rossonera ha dimostrato professionalità ed attaccamento alla maglia; la società gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura con il Sorrento".