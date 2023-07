ufficiale Sorrento, due innesti di esperienza. Ecco Blondett e Marcone. Vitiello alla Turris

Come avevamo anticipato, il Sorrento ha chiuso la trattativa con Edoardo Blondett, che ha sottoscritto un contratto "fino al 30 giugno 2025. Rinforzo di valore e di esperienza, Blondett - nato a Genova il 7 gennaio del 1992 - è un difensore con all’attivo ben 347 presenze tra i professionisti, 180 delle quali nel girone C di Serie C. Lo scorso anno in forza a Cerignola (29 presenze e una rete in campionato), Blondett è stato grande protagonista con la maglia del Cosenza ed ha vestito tra le altre le prestigiose casacche di Reggina, Alessandria, Livorno, Catania e Casertana dopo essere uscito da vivaio della Sampdoria".

Ma il difensore non è l'unico nuovo arrivo di giornata. È infatti l'Avellino a comunicare "di aver ceduto a titolo definitivo al Sorrento il calciatore Richard Gabriel Marcone".

Attraverso invece una nota apparsa su Twitter, il club rossonero "saluta Antonio Vitiello, trasferito a titolo definitivo alla Turris, e gli augura le migliori fortune professionali".