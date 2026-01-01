Ternana, è ancora caos. Sospesi gli allenamenti odierni della squadra rossoverde

Giornata non positiva, dopo quella di ieri, in casa Ternana, con nubi sempre più nere sopra il club e la squadra: come noto, la società è stata messa in liquidazione volontaria, e il Tribunale avrà 48 ore per deliberare in merito al futuro dei rossoverdi. Il tutto, quando mancano due giornate al termine della regular season del campionato di Serie C.

Ma proprio questa mattina, ecco un altro dettaglio non trascurabile: come si legge su calciofere.it, gli allenamenti di quest'oggi, martedì 14 aprile, sono sospesi. A comunicare la decisione alla squadra e ai vari dipendenti è stato il Direttore Generale Giuseppe Mangiarano, che ha parlato a tutti i presenti, cui è stato poi comunicato di prendere tempo. C'è infatti la remota speranza che venga revocata la liquidazione volontaria della società: uno scenario che a oggi appare improbabile ma non impossibile.

Ricordiamo che, se mai si dovesse arrivare all'esclusione della Ternana dal campionato, il Girone B di categoria chiuderebbe l'anno calcistico con 18 squadre, perché era già stato estromesso a novembre il Rimini. Il tutto, per altro, dopo la messa in liquidazione della società...