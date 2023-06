ufficiale Alessandria, Lobello nuovo allenatore. E Quistelli Direttore Tecnico dei Grigi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:56 Serie C

Come avevamo anticipato, Umberto Quistelli è il nuovo Direttore Tecnico dell'Alessandria, che ha quest'oggi annunciato anche l'allenatore: battendo tutta la concorrenza, René Lobello si appresta alla sua prima esperienza nel calcio italiano.

Ecco il comunicato:

"L’US Alessandria 1912 è lieta di annunciare che Renè Lobello sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024. Classe 1963, Lobello arriva dall’esperienza con il Porto Vecchio, mentre in passato ha lavorato per società del calibro di Saint Etienne e G. Bordeaux.

Non solo Lobello. Infatti, Umberto Quistelli è ufficialmente il nuovo Direttore Tecnico dei Grigi. In arrivo dalla Salernitana, dove ha lavorato nell’Area Tecnica e di scouting del club campano, Quistelli si occuperà anche della parte finanziaria dell’Alessandria Calcio. Entrambi hanno firmato un contratto per una singola stagione".