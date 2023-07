ufficiale Arezzo, ceduto in prestito Marco Fecit al Grosseto in Serie D

La società sportiva Arezzo comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Marco Fecit all’Unione Sportiva Grosseto. Fecit, estremo difensore argentino classe 2005, è arrivato nella sessione invernale di trasferimenti in casa amaranto. Con il Cavallino ha avuto modo di fare parte della rosa impegnata nel Torneo di Viareggio. Adesso il passaggio al Grosseto, in serie D, per proseguire il proprio percorso di crescita.