ufficiale Benevento, il giovane Perlingieri saluta: ha risolto il suo contratto

Dopo alcuni mesi ai margini della prima squadra, zero presenze in questa stagione, il terzino destro del Benevento Francesco Perlingieri, classe 2002, ha salutato il club risolvendo il suo contratto. Il calciatore era rientrato in giallorosso dopo l’esperienza alla Paganese dello scorso anno in cui aveva raccolto 6 presenze. Questo il comunicato dei sanniti:

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Perlingieri. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".