Ufficiale Grande colpo in avanti per il Carpi: Morosini ha sottoscritto un accordo biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Leonardo Morosini.

Morosini, calciatore classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, club con cui ha esordito fra i professionisti e si è imposto come uno dei migliori talenti della Serie B, ricevendo il premio AIC di “miglior giovane della Serie B” al termine della stagione 2015/16. Nel corso della propria carriera, Leonardo ha poi vestito le maglie di Genoa (Serie A), Avellino (Serie B), nuovamente Brescia, con cui ha conquistato la promozione in Serie A al termine della stagione 2018/19, Ascoli (Serie B), Virtus Entella (Serie B e Serie C), Carrarese – con cui ha centrato la vittoria dei Play-Off di Serie C 2023/24, conquistando la promozione nel campionato cadetto – e Novara (Serie C). Complessivamente, Morosini ha totalizzato 296 presenze (7 in Serie A, 155 in Serie B e 110 in Serie C, oltre a 9 in Coppa Italia, 7 in Coppa Italia Serie C e 8 nei Play-Off di Serie C) fra i professionisti, impreziosite da 47 reti e 20 assist.

Morosini ha sottoscritto con l’AC Carpi un contratto di valenza biennale con scadenza al 30 Giugno 2028".

Queste, poi, le sue prime parole in biancorosso: “La trattativa col Carpi è stata piuttosto veloce. Mi hanno colpito molto modi e umiltà con cui mi ha accolto tutto l’ambiente, a partire dal Presidente e dalla Dirigenza. Dal punto di vista umano, ci tengo molto a questi aspetti. Voglio trovare continuità con questa maglia, cercando di essere – con la mia esperienza – punto di riferimento per i più giovani, e dando una mano da un punto di vista tecnico in campo. Sono strafelice di essere qua".