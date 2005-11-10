Ufficiale
Colpo a centrocampo per il Gubbio: tesserato l'esperto Pinato
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Pinato.
Nato a Monza il 9 Gennaio 1995 Pinato è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan. In carriera ha anche indossato le maglie di Lanciano, Vicenza, Latina, Venezia, Pisa, Cremonese, Spal, Pordenone e Benevento e vanta oltre 170 presenze in Serie B.
A Marco il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".
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