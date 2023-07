ufficiale Fermana, colpo dalla Serie D per l'attacco: tesserato Tilli

La Fermana pesca in Serie D un rinforzo per l'attacco anche in ottica futura. Il club gialloblù ha infatti prelevato Riccardo Tilli dal Real Monterotondo dove nelle ultime due stagioni ha messo a segno 22 reti, con dieci assist, in 64 presenze. Questa la nota del club:

La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo del giovane attaccante esterno Riccardo Tilli, classe 2000. Indubbie qualità tecniche e fisiche per lui che si è messo in bella evidenza nelle ultime stagioni in forza al Real Monterotondo Scalo. Nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze segnando 12 reti mentre in quella precedente 10 reti realizzate nelle 30 gare disputate. Ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2024