La Tivoli di Pedro Costa Ferreira e Tilli cambia in panchina. Squadra a Lombardo

Un momento non esaltante per la Tivoli che, dopo il mancato ripescaggio in Serie D della passata stagione, sta cercando la quadra nel campionato di Eccellenza soprattutto in funzione di un’importante rosa che vanta anche diversi giocatori provenienti dal professionismo.

Un’attuale mancata quadra, visti i punti in classifica, che ha indotto la società laziale al cambio in panchina, come da comunicato della stessa che riportiamo in copia:

"Per quanto se ne possa o potrà dire, la classifica è purtroppo evidente a tutti.

Altrettanto dicasi per questo sport che vive, purtroppo o per fortuna, di risultati e prestazioni che nel nostro caso non stanno rispecchiando i valori della rosa.

Ragione questa, che a dispetto delle volontà iniziali, ci costringono al cambio.

Nonostante ciò, a Mister Paris e tutto il suo staff, inoltriamo il nostro più sentito ringraziamento per aver allestito, in brevissimo tempo, una rosa di così grande valore tecnico e umano che non è riuscita, però, a trovare gli giusti algoritmi.

Al subentrante Mister Francesco Lombardo coadiuvato dall’assistente Mirko Moi, tecnici emergenti ma con comprovate esperienze l’uno da allenatore e l’altro da calciatore, in piazze importanti, diamo un caloroso benvenuto ringraziandoli per la voglia e determinazione mostrata, ma soprattutto per il piacere e la soddisfazione di voler allenare questa rosa che contempla non pochi giocatori provenienti dal professionismo.

Inoltre con particolare entusiasmo diamo il bentornato al Prof. Roberto Masiello (preparatore atletico) con cui abbiamo già collaborato e con il quale è rimasto vivo un rapporto di stima e affetto".