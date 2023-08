ufficiale Foggia, ecco il rinforzo in attacco. Tounkara firma per una stagione con opzione

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mamadou Tounkara che si lega al Foggia fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Tounkara, attaccante nato il 19 gennaio 1996 a Blanes (Spa) con doppia cittadinanza Spagna-Senegal, cresce calcisticamente nelle giovanili del Barcellona. Arriva in Italia nel 2012, nelle giovanili della Lazio, per poi passare in prestito prima al Crotone e poi alla Salernitana, entrambe formazioni militanti in serie B. Tra il 2018 e il 2019 indossa le maglie del Flamurtari FC, club della serie A albanese, dell’ FC Schaffhausen, formazione Svizzera, e del Michalovce, squadra slovacca. Nella stagione 2019/2020 approda alla Viterbese. Nel 2021 passa al Cittadella, nel campionato di serie B. Nell’ultima stagione va in prestito all’Avellino. Nella sua lunga carriera conta quasi 200 presenze in campo - di cui 58 in serie C, 41 in serie B, 2 in serie A - e 50 gol.

Benvenuto Mamadou.