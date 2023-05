ufficiale Padova, primo acquisto per la prossima stagione: è l'esterno Capelli

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con il centrocampista esterno classe 1997 Alessandro Capelli. Capelli ha siglato con il Padova un contratto dal 1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2025.

Alessandro Capelli nasce a Monza il 20 aprile 1997 ed è un centrocampista esterno di 175 cm.

Cresce calcisticamente nel Monza dove fa il suo esordio in Serie D nella stagione 2015/2016, collezionando 15 presenze. La stagione successiva si trasferisce, sempre in D, nel Fanfulla, realizzando 4 reti in 31 partite. Nel 2017/2018 si trasferisce nel Seregno (serie D) dove realizza 3 reti in 33 presenze, confemandosi nella stagione successiva, ma con una rete in più all’attivo. Nel 2019/2020 passa alla Pro Sesto, collezionando 24 presenze e mettendo a segno 6 reti. Nel 2020/2021 indossa la maglia del Varese, dove realizza 8 gol in 37 incontri. Trona alla Pro Sesto nel 2021/2022, questa volta in Serie C, realizzando 2 reti in 26 presenze e conquistando la salvezza. La stagione 2022/2023 lo vede protagonista con 5 reti e 6 assist in 38 gare che permettono alla Pro Sesto di qualificarsi ai playoff al 4° posto. Capelli inoltre realizza 2 reti in 3 incontri di playoff, uno contro il Renate e l’ultima contro il Vicenza.