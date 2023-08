ufficiale Perugia, colpo in difesa: tesserato Morichelli del PAOK

Serie C

Oggi alle 17:51 Serie C

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal PAOK FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Morichelli. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Marino (Roma) il 25 luglio 2002, dal 2015 fa parte delle giovanili giallorosse arrivando fino in Primavera (37 presenze) e guadagnandosi una convocazione in prima squadra in Europa League nella stagione 20/21 sotto la guida di Paulo Fonseca. La scorsa stagione al PAOK FC".

Con questa nota il club umbro ha annunciato l'arrivo del centrale che nella passata stagione ha vestito per 16 volte la maglia della Squadra B del club di Salonicco.