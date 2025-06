Ufficiale Arzignano, esaurito il prestito di Elia Boseggia. Farà ritorno al Verona

L’Arzignano Valchiampo ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’addio del portiere Elia Boseggia, ritornato al Verona dopo la fine del periodo di prestito. Di seguito il comunicato del club veneto:

L’FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente il portiere Elia Boseggia che, a fine prestito, rientrerà all’Hellas Verona, società che ne detiene la proprietà.

Arrivato in Gialloceleste nell’estate 2023, ha esordito con i nostri colori nei Professionisti. E’ stato il nostro numero 1 in 63 partite tra Campionato, Coppa Italia e Playoff di Serie C, impreziosite da 23 clean sheet totali, rigori parati e grandissimi interventi.

A lui vanno i nostri ringraziamenti per essere stato il guardiano della porta e della squadra e i nostri migliori Auguri per il suo futuro

Boseggia, classe 2004, era arrivato lo scorso Luglio all’Arzignano dal Verona. Nel campionato appena concluso si è affermato come titolare, disputando 33 gare, inclusa quella play-off contro il Renate.

Ricordiamo che i giallazzurri hanno concluso al decimo posto nel Girone A di Serie C, qualificandosi appunto per gli spareggi promozione.