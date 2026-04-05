Union Brescia, Pasini alla ricerca di un direttore generale: il favorito è Mauro Pederzoli

Con una promozione da giocarsi ai play off, visto che il Vicenza ha già vinto il campionato, in casa Union Brescia si guarda anche al futuro dirigenziale con il presidente Giuseppe Pasini alla ricerca di un uomo a cui affidare il ruolo di direttore generale vista la certa uscita di scena di Stefano Medioli.

Come riporta Il Giornale di Brescia in nome caldo in questo senso è quello di Mauro Pederzoli, un profilo internazionale che vanta esperienze all’estero in Cina, Stati Uniti, Inghilterra, Ecuador e Paraguay oltre che trascorsi in club come Cagliari, Torino, Parma e Novara e Milan. Per Pederzoli si tratterebbe di un ritorno visto che fu direttore sportivo a inizi anni 2000.

I contatti fra le parti sono già stati avviati e proseguiranno nelle prossime settimane nonostante Pederzoli sia attualmente impegnato al Rapid Bucarest in Romania. Una volta terminata la stagione però il dirigente dirà addio al club per sposare il progetto bresciano e affiancare così il direttore sportivo Andrea Ferretti che resterà dunque al suo posto in un disegno complessivo che mira a rafforzare la struttura societaria senza stravolgerne gli equilibri interni.