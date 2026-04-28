Cesena, rinnova Di Taranto fino al 2028: Pederzoli nome caldo per il dopo Fusco

Giornata intensa in casa Cesena fra presente e futuro. Il club bianconero ha infatti ufficializzato il rinnovo del Direttore Generale Corrado Di Taranto, che ha firmato un accordo biennale fino al 30 giugno 2028. Una scelta che conferma la volontà della società di dare continuità al progetto dirigenziale, puntando su una figura ritenuta centrale nella crescita recente del club.

"La rinnovata fiducia del management nei miei confronti - ha dichiarato Corrado Di Taranto - prima ancora che motivo di sincero orgoglio, rappresenta una grande responsabilità e uno stimolo ulteriore per continuare a dare tutto me stesso per il Cesena FC. Fin dal mio arrivo ho percepito di essere entrato a far parte non soltanto di una società ricca di storia e blasone, ma di una vera e propria famiglia, che mi ha accolto e sostenuto in ogni momento. Per questa ragione desidero ringraziare, oltre alla proprietà, tutte le persone con cui ho avuto il piacere di confrontarmi e collaborare in queste prime due stagioni in bianconero: i dipendenti del Club, i partner, le istituzioni e i nostri tifosi. Sono consapevole che le sfide non mancheranno, ma sono altrettanto convinto che Cesena ed il Cesena FC abbiano tutto ciò che serve per affrontarle, continuando a crescere, ad alimentare il nostro progetto e a farlo insieme, come sa fare una comunità che crede davvero in questo Club."

Parallelamente, però, si muove anche il fronte sportivo. Dopo l’addio di Filippo Fusco, il club è al lavoro per individuare il nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi emersi c’è quello di Mauro Pederzoli, attualmente al Rapid Bucarest ed ex direttore sportivo del Parma .