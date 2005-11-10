Ufficiale C'è Vinicius per il centrocampo del Ravenna: il brasiliano arriva dal Crotone

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© foto di Alessandro Brunelli

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Il centrocampista era arrivato dal Sao Paulo nel 2023 e con la maglia dei calabresi ha giocato 79 presenze con cinque reti