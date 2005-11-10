C'è Vinicius per il centrocampo del Ravenna: il brasiliano arriva dal Crotone
Dopo tre stagioni con la maglia del Crotone, con cui ha messo a segno 5 reti in 79 presenze, per il brasiliano Vinicius c’è una nuova avventura in Italia con la maglia del Ravenna. Il club romagnolo ha infatti annunciato l’arrivo del classe 2002 suo propri canali ufficiali:
"Il Ravenna FC comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Crotone il diritto alle prestazioni sportive di Vinicius Negro Di Stefano.
Centrocampista brasiliano classe 2002, Vinicius è un giocatore dotato di dinamismo, qualità tecnica e duttilità, in grado di ricoprire tutti i ruoli centrali della mediana.
Cresciuto nel settore giovanile del São Paulo, uno dei più prestigiosi del calcio brasiliano, è arrivato giovanissimo in Italia al Crotone, dove si è progressivamente imposto come un elemento di riferimento della squadra. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato 79 presenze, consolidando esperienza, continuità e affidabilità nel campionato di Serie C".