Il Como ha chiuso un colpo in difesa: accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah

Sul centrale inglese c'era anche l'Inter, ma alla fine è la squadra di Fabregas ad aver avuto la meglio. Accordo raggiunto con i Blues, giocatore in arrivo.

Il Como ha messo le mani su un rinforzo deluxe per la propria difesa. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore, si può considerare definita e virtualmente chiusa la trattativa tra i biancoblu e il Chelsea per il difensore centrale Trevoh Chalobah (27 anni), sul quale sembrava esserci un interessamento anche da parte dell'Inter.

I dettagli del trasferimento

Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah. E stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione di oggi de La Provincia di Como, si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro, tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota di cui può disporre il club.

Chi è Chalobah, un profilo

Classe '99 nato in Sierra Leone e dotato di doppio passaporto inglese, essendo cresciuto Oltremanica e formatosi lì a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under. Capace di giocare sia da centrale che da terzino, è un prodotto del vivaio del Chelsea e negli anni scorsi ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient (in Francia) e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A. Ha anche una presenza con la nazionale del suo paese, di cui ha vestito la maglia in amichevole nel giugno 2025.